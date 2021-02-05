Газета “Айастани Анрапетутюн”: Анкара со своими союзниками становится угрозой...

“Для прогнозирования развитий, ожидаемых в ближайшие годы на Ближнем Востоке и в Средней Азии, необходимо рассматривать поведение государств-членов тех военно-политических союзов, роль которых в последние годы стала доминантой. В вышеуказанных регионах активную политику проводят Турция и ее союзники. Действия нашего западного соседа уже добираются до Кыргызстана и Китая, а его союзник Пакистан находится в конфликте с Индией и очень активен в Афганистане. Сущность и стиль действий этого военно-политического блока характеризует поведение не только Турции, но и ее основного союзника - Пакистана. На фоне такой региональной напряженности и интенсивных процессов власти Пакистана принимают радикальное решение об оправдании и освобождении лидера основной террористической группировки, действующей в стране. Это доказывает, что эта страна, как и Турция, активизирует подконтрольные ей террористические организации для их использования в будущих процессах. Нелишне отметить, что Пакистан считается страной с атомной бомбой, следовательно, необходимо реально оценить риски и опасные развития, которые ожидаются, в частности, в нашем регионе и в мире в целом”.

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