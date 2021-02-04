В Киргизии арестован второй за неделю экс-премьер

Бывший премьер-министр Киргизии, депутат парламента Кубанычбек Жумалиев задержан и арестован по подозрению в коррупции. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в четверг киргизский Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

По данным следствия, Жумалиев, являясь депутатом и одновременно фактическим владельцем Международного медицинского университета в Киргизии, оказывая давление и используя свое политическое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.

При этом лицензионная комиссия изначально отказалась выдать мединституту лицензию из-за несоответствия требованиям законодательства. Однако из-за давления Жумалиева на руководство министерства образования и науки заключение комиссии было изменено в положительную сторону.

В ГКНБ заявили, что помимо этого установлены факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны Жумалиева, а также аффилированных с ним лиц и хозяйствующих субъектов.

"На данный момент установлены порядка 78 объектов недвижимости и различные компании, в том числе торговые центры, образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие Жумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации", - добавили в спецслужбе.

Жумалиев в 1996-1998 годы занимал пост премьер-министра Киргизии. С 2015 года он является депутатом парламента страны от фракции "Бир Бол" ("Будь един").

Между тем 26 января был задержан и 28 января арестован другой бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, его подозревают в коррупции и незаконном обогащении.