Главы МИД РФ и КНР обсудили ряд актуальных вопросов актуальной международной повестки

4 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, стороны позитивно оценили текущее состояние российско-китайских отношений, продолжающих неуклонно развиваться на фоне непростой ситуации в мире, и обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Министры подтвердили, что лейтмотивом двусторонних связей в 2021 году станет двадцатая годовщина подписания Договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня. Акцентирована необходимость дальнейшей работы по подготовке саммита государств – постоянных членов СБ ООН, проведение которого было инициировано президентом Российской Федерации В.В.Путиным.

Условлено сообща противодействовать общим для двух государств вызовам и угрозам, а также наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах. С китайской стороны с удовлетворением отмечена высокая результативность российских усилий по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.