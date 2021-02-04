250 человек арестованы в ходе студенческих протестов в Турции

Протесты против назначения ректором престижного стамбульского университета Богазичи, сторонника президента Турции Реджепа Эрдогана — Мелиха Булу нарастают, сообщает Арменпресс со ссылкой на The Guardian.

Решение о назначении Булу было осуждено коллективом и учащимися университета как недемократическое и интерпретировано как попытка правительства проникнуть в один из последних левых институтов страны: Булу стал первым ректором, выбранным не из университетского коллектива после военного переворота в Турции в 1980 году.

По меньшей мере 250 человек в Стамбуле и еще 69 в Анкаре были арестованы на этой неделе, подавляющее большинство из них студенты, в ходе столкновений между протестующими и полицией в ходе крупнейших демонстраций гражданских беспорядков в Турции.

Эрдоган заявил в среду, что его правительство не позволит протестам Богазичи выйти из-под контроля, обвинив протестующих в том, что они «террористы» и «ЛГБТ-молодежь», действующая против «национальных и духовных ценностей» Турции.