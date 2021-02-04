Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Армении

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) РФ с 5 февраля 2021 года снимает временные ограничения на поставки томатов и перцев с 13 предприятий из Армавирской области Республики Армения, где характерных признаков наличия вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) не обнаружено.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ведомства, такое решение принято в связи с полученной от Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения информацией о результатах проведенного карантинного фитосанитарного мониторинга тепличных хозяйств, производящих томаты и перец, на наличие данного заболевания.

Поставки разрешаются со следующих предприятий:

Армяно-голландское совместное предприятие «Амстел Флауерс»: Частный предприниматель Артавазд Хачатрян; Частный предприниматель Оганес Байбурцян; Частный предприниматель Самвел Мкртумян; Частный предприниматель Генрик Григорян; Частный предприниматель Гагик Агекян; Частный предприниматель Телман Оганисян; Частный предприниматель Вааг Арутюнян; Частный предприниматель Самвел Ростомян; Частный предприниматель Самвел Манукян; Частный предприниматель Арсен Айрапетян; Частный предприниматель Геворг Авагян; Частный предприниматель Григор Арзуманян.

Ввоз томатов и перцев из Армавирской области Республики Армения был запрещен с 14 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.