Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Армении
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) РФ с 5 февраля 2021 года снимает временные ограничения на поставки томатов и перцев с 13 предприятий из Армавирской области Республики Армения, где характерных признаков наличия вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) не обнаружено.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ведомства, такое решение принято в связи с полученной от Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения информацией о результатах проведенного карантинного фитосанитарного мониторинга тепличных хозяйств, производящих томаты и перец, на наличие данного заболевания.
Поставки разрешаются со следующих предприятий:
- Армяно-голландское совместное предприятие «Амстел Флауерс»:
- Частный предприниматель Артавазд Хачатрян;
- Частный предприниматель Оганес Байбурцян;
- Частный предприниматель Самвел Мкртумян;
- Частный предприниматель Генрик Григорян;
- Частный предприниматель Гагик Агекян;
- Частный предприниматель Телман Оганисян;
- Частный предприниматель Вааг Арутюнян;
- Частный предприниматель Самвел Ростомян;
- Частный предприниматель Самвел Манукян;
- Частный предприниматель Арсен Айрапетян;
- Частный предприниматель Геворг Авагян;
- Частный предприниматель Григор Арзуманян.
Ввоз томатов и перцев из Армавирской области Республики Армения был запрещен с 14 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.
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