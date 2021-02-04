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Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Армении

Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Армении

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) РФ с 5 февраля 2021 года снимает временные ограничения на поставки томатов и перцев с 13 предприятий из Армавирской области Республики Армения, где характерных признаков наличия вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) не обнаружено. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ведомства, такое решение принято в связи с полученной от Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения информацией о результатах проведенного карантинного фитосанитарного мониторинга тепличных хозяйств, производящих томаты и перец, на наличие данного заболевания. 

Поставки разрешаются со следующих предприятий: 

  1. Армяно-голландское совместное предприятие «Амстел Флауерс»:
  2. Частный предприниматель Артавазд Хачатрян;
  3. Частный предприниматель Оганес Байбурцян;
  4. Частный предприниматель Самвел Мкртумян;
  5. Частный предприниматель Генрик Григорян;
  6. Частный предприниматель Гагик Агекян;
  7. Частный предприниматель Телман Оганисян;
  8. Частный предприниматель Вааг Арутюнян;
  9. Частный предприниматель Самвел Ростомян;
  10. Частный предприниматель Самвел Манукян;
  11. Частный предприниматель Арсен Айрапетян;
  12. Частный предприниматель Геворг Авагян;
  13. Частный предприниматель Григор Арзуманян.

Ввоз томатов и перцев из Армавирской области Республики Армения был запрещен с 14 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.


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