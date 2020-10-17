Предстоящие на 5 февраля мероприятия
17:56, Февраль 04, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 20:45 250 человек арестованы в ходе студенческих протестов в Турции
- 20:29 Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Армении
- 19:53 Суд в Бельгии приговорил дипломата из Ирана к 20 годам тюремного заключения
- 19:38 Председатель парламента принял постоянного представителя Программы развития ООН в Армении
- 19:18 В Ларсе со стороны России скопилось более 405 грузовиков
- 18:55 Представители МККК посетили в Азербайджане четырех пленных армян
- 18:36 Планов введения единой валюты в ЕАЭС нет, эта тема не обсуждается: министр ЕЭК
- 18:18 Замминистра ИД РФ обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- 17:56 Предстоящие на 5 февраля мероприятия
- 17:49 Премьер-министр Пашинян обсудил с послом Швеции вопросы развития армяно- шведского сотрудничества
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-02-21
- 17:31 Азиатские индексы - 04-02-21
- 17:29 В ООН заявили о рекордном росте цен на продовольствие в мире
- 17:18 IDBank раньше времени завершил размещение первого в 2021 году транша облигаций
- 17:13 На армяно-азербайджанской границе не было зафиксировано инцидентов
- 17:12 Министр экономики встретился с постоянным координатором ООН в Армении
- 16:57 В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для оказания онкологической помощи
- 16:27 Администрация Гегаркуника будет сотрудничать с армянским офисом МККК
- 16:26 Правительство утвердило Программу экономического реагирования и план действий
- 16:10 В Греция в результате взрыва разрушена четырехэтажная гостиница
- 15:44 Товарооборот Китая с Центральной и Восточной Европой впервые превысил $100 млрд
- 15:44 Ованнес Арутюнян отныне является футболистом “Пюника”
- 15:39 Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
- 15:37 С выплатой пенсий и зарплат проблем не возникнет: министр финансов
- 15:25 Вопрос путевок в высшую лигу по шахматам решится в последнем туре
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