Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-02-21

ЕРЕВАН, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 февраля, курс доллара США вырос на 0.45 драмa и составил 520.60 драм. Курс евро сократился на 1.64 драмa и составил 623.94 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 6.90 драм. Курс британского фунта сократился на 2.66 драмa и составил 707.08 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 376.43 драмa и составила 30721.17 драм. Цена серебра сократилась на 45.28 драмa и составила 448.57 драм. Цена платины сократилась на 200.74 драмa и составила 18461.66 драм.