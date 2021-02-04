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Азиатские индексы - 04-02-21

Азиатские индексы - 04-02-21

ТОКИО, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.06% и составил 28341.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.32% и составил 1865.12 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.44% и составил 3501.86 пункта, а HANG SENG снизился на 0.66% и составил 29113.50 пункта.


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