Азиатские индексы - 04-02-21
ТОКИО, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.06% и составил 28341.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.32% и составил 1865.12 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.44% и составил 3501.86 пункта, а HANG SENG снизился на 0.66% и составил 29113.50 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-02-21
- 17:31 Азиатские индексы - 04-02-21
- 17:29 В ООН заявили о рекордном росте цен на продовольствие в мире
- 17:18 IDBank раньше времени завершил размещение первого в 2021 году транша облигаций
- 17:13 На армяно-азербайджанской границе не было зафиксировано инцидентов
- 17:12 Министр экономики встретился с постоянным координатором ООН в Армении
- 16:57 В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для оказания онкологической помощи
- 16:27 Администрация Гегаркуника будет сотрудничать с армянским офисом МККК
- 16:10 В Греция в результате взрыва разрушена четырехэтажная гостиница
- 15:44 Товарооборот Китая с Центральной и Восточной Европой впервые превысил $100 млрд
- 15:44 Ованнес Арутюнян отныне является футболистом “Пюника”
- 15:39 Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке
- 15:37 С выплатой пенсий и зарплат проблем не возникнет: министр финансов
- 15:25 Вопрос путевок в высшую лигу по шахматам решится в последнем туре
- 15:17 Февраль начался с аномально высоким тепловым фоном: в ближайшие дни он повысится
- 15:13 Серж Саргсян обсудил с послом РФ широкий круг вопросов, связанных с последствиями Карабахской войны
- 15:11 “Арарат-Армения” в товарищеской встрече уступила “Зениту”
- 14:41 Цена Brent превысила 59 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года
- 14:37 В декабре желающих эмигрировать было больше, чем сегодня: Заре Синанян
- 14:30 На Филиппинах произошли два землетрясения магнитудами 5,4 и 5,5
- 14:15 Никарагуа ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"
- 14:07 Причины шума вокруг предметов “История Армении” и “Армянская литература” устранены
- 14:01 Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы
- 14:00 Правительственные войска ЦАР отбили у повстанцев стратегически важный город Боссембеле
- 13:42 Xiaomi готова выпустить смартфон дороже iPhone 12 Pro
23:51, 30.01.2021
Просмотрели 1805 раз Вице-премьеры Армении, Азербайджана и РФ договорились создать следующие экспертные подгруппы
20:30, 28.01.2021
Просмотрели 1718 раз Запланирован визит сопредседателей минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах: Захарова
15:04, 30.01.2021
Просмотрели 1520 раз Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство Джалала Арутюняна
18:38, 28.01.2021
Просмотрели 1499 раз Митинг на площади Республики закончился
11:51, 30.01.2021
Просмотрели 1426 раз Речь шла не о происхождении, а о текущей ситуации. Премьер пояснил свою мысль о Шуши