“Ереванский бестселлер”: шесть новых бестселлеров: художественно-документальная книга, декабрь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за декабрь.

На первой горизонтали - книга Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На второй горизонтали другой бестселлер Робина Шармы - “Лидер без титула”. Робин Шарма - один из самых известных специалистов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочесть эту книгу. Она учит поступать правильно, делать день целенаправленным.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на третьем месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

Книга “Мировой порядок” Генри Киссинджера на четвертом месте. Дипломат, теоретик и эксперт в своей книге представляет читателю ситуационный анализ мировой политики, целью которого является поиск урегулирования отношений в современном мире. Автор предупреждает, что в условиях отсутствия эффективных механизмов баланса сил существующие вызовы могут стать причиной необратимой катастрофы.

На пятом месте - книга Юваля Ной Харари “21 урок XXI века”. В этой книге Харари поднимает множество важных вопросов, на которые необходимо ответить для нашего выживания. На пути к пониманию нашего прошлого и настоящего Харари вынужден думать о ценностях и их значении, чтобы понять, какова наша миссия в этом мире, полном информации и неопределенности. В 21 главе, которая одновременно и провоцирует бунт и дает пищу для размышлений, Харари затрагивает множество вопросов. Каким образом мы можем защитить нашу свободу выбора, когда нас преследует множество данных? Как будет выглядеть рынок труда в будущем и какие навыки нам понадобятся, чтобы этого избежать? Как нам бороться с угрозой терроризма? Почему либеральная демократия переживает кризис?

На шестом месте книга Каро Варданяна “Генерал Андраник в воспоминаниях русских и британских военных”. О генерале Андранике (Андранике Озаняне), армянском военачальнике, государственном деятеле и лидере армянского народа написано немало книг, особый интерес представляет и эта: в ней собраны воспоминания русских и британских военных об одном из самых любимых полководцев армянского народа.

На седьмом месте еще одна книга Юваля Ной Харари: “Homo Deus. Краткая история будущего”. За последнее столетие человечество сделало невозможное, обуздав голод, чуму и войны. С этим трудно согласиться, но Харари по-своему объясняет, что голод, чума, войны и непостижимые, неконтролируемые силы природы превратились в решаемые проблемы. Впервые в истории люди больше умирают от переедания, чем от недоедания, чаще от старости, чем от инфекционных заболеваний. “Homo Deus. Краткая история будущего” исследует планы, мечты и кошмары, которые будут определять повестку 21 века, от преодоления смерти до создания искусственной жизни.

Книга Шарля Азнавура “Пока бьется мое сердце” - на восьмом месте. Азнавур свою песню “Qui” написал в Буэнос-Айресе, “Hier Encore” - в Москве, “Emmenez - moi” по возвращении из Японии. Азнавур считал себя пожилым, но не консервативным, он писал о прошлом, но рассматривал его с прогрессивного мировоззрения. В этой книге он ответил на обвинения своих безжалостных критиков и желтой прессы, рассказал, как он получил второй паспорт и, в конце концов, почему не вышел на отдых. В своем присущем стиле Азнавур гениально, с самоиронией и юмором рассказал о своем опыте, своих представлениях о современной жизни, о жизни и смерти, любви и богатстве.

На девятом месте - книга Мишель Обамы “Becoming. Моя история”. Когда Мишель Робинсон была маленькой девочкой, ее мир был ограничен кварталом Чикаго Саут Сайд. Там она жила в маленькой квартирке двухэтажного дома, разделяя спальню с братом Крейгом. Вскоре жизнь повела ее в другую даль - в Принстонский университет, где она на себе впервые почувствовала, что значит быть единственной чернокожей девушкой в аудитории. Затем в ее жизни появилась стеклянная башня, где она работала корпоративным юристом. И именно там, однажды летним утром в ее кабинете появился студент юридического факультета Барак Обама и перевернул все ее тщательно разработанные программы.

На десятом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. В книге герой сбегает из хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга поможет каждому определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Даран Ай” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).