IDBank раньше времени завершил размещение первого в 2021 году транша облигаций

Размещение долларовых облигаций под аббревиатурой AMANLBB2CER7 через публичную оферту завершилось раньше, чем планировалось.

Общий объём эмиссии составлял 5 миллионов долларов США, годовой купонный доход - 5%, купон будет выплачиваться ежеквартально, срок обращения составляет 30 месяцев.

Облигации пройдут листинг на Армянской фондовой бирже и будут котироваться со стороны Marketmaker-а.

Из Банка напоминают, что отныне инвестиция в облигации не только прибыльна, но и удобна: «Об этом позаботились наши специалисты по цифровому банкингу: отныне покупая облигации IDBank-а, наши клиенты могут более гибко управлять своими финансами, так как в разделе «Банкинг» в приложении Idram&IDBank, а также в соответствующем разделе онлайн платформы IDBanking.am они могут видеть всю необходимую информацию о своих облигациях - аббревиатуру, количество, номинальную стоимость, годовую купонную доходность, день выплаты купона и день погашения купона», - отметили в Банке.

Привлеченные по номинальным облигациям денежные средства считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов».

Проспект Облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ PА N 1/291A от 5-го июня 2020 года. Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-а.

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