В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для оказания онкологической помощи

Последствия пандемии COVID-19 для оказания онкологической помощи оказались катастрофическими. Об этом говорится в опубликованном в четверг, во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Последствия пандемии для ситуации с онкологическими заболеваниями в регионе нельзя назвать иначе, как катастрофическими, - отметил он. - По данным ВОЗ, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечались в 122 из 163 стран мира, и в трети стран Европейского региона такие перебои полностью или частично затронули оказание онкологической помощи". Цифры говорят сами за себя, подчеркнул Клюге: в 2020 году рак был диагностирован у 4,8 млн жителей Европы. Это 13 000 человек в день, 546 человек в час, девять человек в минуту,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ограничение поездок и нагрузка на системы здравоохранения, занятые борьбой с COVID-19, привели к перебоям в оказании онкологической помощи по всему региону, а также значительными задержками в диагностике и лечении, что прямо сказывается на шансах излечиться и на выживаемости сотен тысяч больных. Некоторые страны столкнулись с дефицитом препаратов для лечения рака, экономический кризис усугубил существовавшие и ранее неравенства, пояснил директор регионального бюро.

В связи с этим в четверг ВОЗ запускает Общеевропейскую инициативу по борьбе против рака, призванную объединить усилия для повышения эффективности мер по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями и дать лицам, формирующим политику, возможность принимать правильные решения для эффективного противодействия раку. Инициатива предусматривает пять элементов: профилактику, раннее выявление, всеобщий доступ к диагностике и лечению, паллиативную помощь и особое внимание к данным. "Сегодня мы можем наметить перед собой новый путь, с пользой применить опыт пандемии и активизировать меры по профилактике и борьбе с раком. Мы не можем ликвидировать рак, но мы можем сделать так, чтобы он перестал приводить к смертельному исходу", - подытожил Клюге.