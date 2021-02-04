Правительство утвердило Программу экономического реагирования и план действий

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, исполнительная власть утвердила Программу экономического реагирования и план действий, необходимость принятия которой исходит из 9-го (преодоление коронавируса и устранение его последствий) и 10-го (восстановление среды экономической активности) пунктов дорожной карты, опубликованной премьер-министром Армении 18 ноября 2020 г. По словам вице-премьера Тиграна Авиняна, программой устанавливаются приоритеты, цели и объем антикризисных мер правительства до конца первой половины 2021 года. Вице-премьер отметил, что программой определяется три основных приоритета: восстановление экономической активности, обеспечение надежной предпринимательской и потребительской среды и формирование среднесрочной повестки экономической политики.

“Программой предусмотрено 12 целевых действий и 14 программ содействия. В основе целевых действий лежит, например, создание условий для выращивания и переработки новых сельскохозяйственных культур, имеющих высокую добавленную стоимость, а также активизацию ряда строительных программ, например, “33-й квартал”, “Конд”, “Старый Ереван” и др. Запланированы также работы по повышению управления госимуществом, в частности, ускорение отчуждения некоторых объектов госимущества”, - сказал вице-премьер, добавив, что общая цель программы будет заключаться в увеличении бюджетного прогноза ВВП на 1 процентный пункт.

Правительство внесло изменения в соответствующее решение от 8 апреля 2010 года, которым устанавливаются новые Государственные стандарты в общеобразовательной сфере. Предлагаемые изменения направлены на решение существующих проблем и формирование соответствующей базы для создания более гибкого контента. В частности, Государственный стандарт общего образования будет определять ожидаемые способности (компетенции) выпускника основной программы общего среднего образования. Также предлагается пересмотреть качественные требования к выпускникам и построить их на основе способностей.

Исполнительная власть одобрила законопроекты “О правах лиц с ограниченными возможностями”, “Об оценке функциональности личности”, “О внесении изменений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях”, “О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения”.

В частности, законопроектом предусмотрен переход от модели определения инвалидности к модели оценки функциональности, что позволит провести комплексную оценку потребностей человека, рассматривать инвалидность по степени ограниченности функциональности лица и влияния факторов окружающей среды на его деятельность.

Правительство утвердило порядок психологической реабилитации лиц, принимавших участие в боевых действиях, развязанных Азербайджанской Республикой 27 сентября 2020 года. Это исходит из 7-го пункта дорожной карты, опубликованной премьер-министром Армении 18 ноября 2020 г. Программу планируется реализовать не только в Армении, но и в Арцахе. Планируется несколько целевых групп, включая родителей и членов семей пропавших без вести или военнопленных, побывавших в плену лиц, членов их семей и т.д.

Правительство утвердило программу помощи лицам, которые были зарегистрированы или, не имея прописки, фактически проживали в перешедших под контроль Азербайджана домах населенных пунктов Шурнух и Воротан Сюникской области Армении.

Правительство приняло решение “О применении бумажных версий грузовых таможенных деклараций для экспресс-грузов”. В соответствии с ним предусматривается применение упрощенных форм бумажной версии таможенной декларации для товарных и пассажирских экспресс-грузов до внедрения соответствующей программы автоматизированной системы таможенного декларирования.