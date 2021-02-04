В Греция в результате взрыва разрушена четырехэтажная гостиница

Неработающая четырехэтажная гостиница в городе Кастория на севере Греции разрушена взрывом, сообщила пожарная служба страны.

Отель расположен на четвертом километре шоссе Кастория — Козани.

Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что взрыв произошел в половине второго ночи (в Москве в это время было на час больше), здание полностью разрушено. Осколки стекла, обломки, металлические конструкции разбросаны на 80 метров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом никто не пострадал, поскольку отель не работал в 2020 году, в строении никого не было.

"Гостиница "Тсамис" на 80 мест считается символическим туристическим комплексом Кастории. Она расположена на берегу озера, и из нее очень хороший вид на город", — пишет агентство.

По информации, размещенной на сайте трехзвездочного отеля, в нем было 75 номеров и он был полностью отремонтирован в 2010 году. Также туристам предлагалось разместиться в пяти роскошных апартаментах.

Причину взрыва выясняют пожарная служба и полиция.