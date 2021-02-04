Ованнес Арутюнян отныне является футболистом “Пюника”

Ереванский футбольный клуб “Пюник” продолжает новые приобретения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К команде присоединился 21-летний полузащитник Ованнес Арутюнян. Арутюнян является воспитанником клуба “Пюник”. Выступал за клубы “Михаловце” и “Арарат-Армения”.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.