Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

Ованнес Арутюнян отныне является футболистом “Пюника”

Ованнес Арутюнян отныне является футболистом “Пюника”

Ереванский футбольный клуб “Пюник” продолжает новые приобретения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К команде присоединился 21-летний полузащитник Ованнес Арутюнян. Арутюнян является воспитанником клуба “Пюник”. Выступал за клубы Михаловце и Арарат-Армения”.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации