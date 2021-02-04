Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке

Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане есть, однако это не означает, что вирус возник именно там, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства <...> Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть", — рассказал Дедков.

Эксперт добавил, что сейчас рынок закрыт, постройки сносят, однако даже сейчас можно сделать вывод, что коронавирус начал распространяться именно оттуда.

Уханьский рынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая выясняет происхождение коронавируса SARS—CoV—2. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, отсидели карантин и 29 января начали работу.