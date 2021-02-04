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 С выплатой пенсий и зарплат проблем не возникнет: министр финансов

 С выплатой пенсий и зарплат проблем не возникнет: министр финансов

 Проблем с выплатой пенсий и заработной платы в бюджетной сфере в начале весны не должно быть. Об этом журналистам заявил министр финансов Атом Джанджугазян после заседания правительства.

Как сообщает «Арменпресс», по его словам, это связано с тем, что макроэкономическая ситуация стабильна. “Это не только наша оценка, но и оценка международных инвесторов. Непонятно, на чем основаны утверждения о рисках, - добавил он.


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