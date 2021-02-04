Вопрос путевок в высшую лигу по шахматам решится в последнем туре

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна близится к завершению турнир первой группы 81-го мужского чемпионата Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат Армении. Состоялся предпоследний, 12-й тур турнира. Перед последним туром таблицу с 8,5 очками единолично возглавляет Левон Бабуджян. Давид Шагинян, Мамикон Гарибян и Тигран Арутюнян с 7,5 очками делят 2 - 4 места. Теоретически возможность завоевать путевку в высшую лигу имеют также Артур Давтян, Армен Барсегян и Арман Микаелян, которые с 7 очками находятся на 5 - 7 местах

4-го февраля на турнире выходной день. Решающие партии последнего тура состоятся 5-го февраля.