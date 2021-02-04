Февраль начался с аномально высоким тепловым фоном: в ближайшие дни он повысится

В период с 1 по 3 февраля средняя дневная температура на всей территории республики выше нормы на 4 - 6 градусов, а в Лори, Тавуше и Сюнике - на 8 - 12 градусов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

В ближайшие дни аномально высокий тепловой фон в республике не только сохранится, но и повысится.

С 8 февраля, из северных районов пустыни Сахара на территорию Республики проникнет теплая волна воздуха, в результате чего 8 и 9 февраля будет повышение температуры еще на 4 - 6 градусов.

В отмеченные дни в долинах Сюника и Тавуша прогнозируются рекордно высокие температуры - до + 20 - + 23 градуса.

В Араратской долине и Ереване в эти дни температура воздуха достигнет + 12 ... + 14 градусов, что является очень высоким показателем.