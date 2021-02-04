Серж Саргсян обсудил с послом РФ широкий круг вопросов, связанных с последствиями Карабахской войны

По инициативе российской стороны 3 февраля состоялась встреча главы Республиканской партии Армении (РПА), третьего президента Армении Сержа Саргсяна с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил вице-председатель РПА Армен Ашотян.

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с последствиями войны в Арцахе. Президент Саргсян поблагодарил российскую сторону за последовательные усилия российского руководства по поддержанию режима прекращения огня и решению гуманитарных вопросов Нагорного Карабаха. Также особо подчеркнул важность продолжения деятельности Российской Федерации как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ с целью окончательного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе основополагающих принципов, в том числе принципа самоопределения народа”, - сообщил Ашотян.

В контексте обсуждения текущей ситуации была подчеркнута важность возвращения в Армению военнопленных и других лиц, содержащихся в Азербайджане, эффективных усилий по поиску останков погибших военнослужащих.

“По просьбе посла президент Саргсян коснулся внутриполитической ситуации, а также вопросов, касающихся новых геополитических реалий в регионе”, - отметил вице-председатель РПА.

В свою очередь, Копыркин в рамках обсуждаемых тем представил позицию России и прилагаемые ею усилия.

25 января с послом России в Армении встречался и первый президент Армении Левон Тер-Петросян.