“Арарат-Армения” в товарищеской встрече уступила “Зениту”

Чемпион Армении по футболу “Арарат-Армения” провел товарищеский матч с российским “Зенитом”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Клуб “Арарат-Армения” в эти дни проводит учебно-тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Команда провела товарищескую игру с “Зенитом” и уступила со счетом 4:0.

Ранее действующий чемпион Армении ереванский “Арарат-Армения” провел товарищеский матч с “Родиной”. Матч завершился вничью - 1:1.

Готовясь ко второй части сезона 2020/2021 “Арарат-Армения” проводит учебно-тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Сборы начались 27-го января и завершатся 12-го февраля. В рамках сборов двукратный чемпион Армении проведет товарищеский матч и с “Ригой”.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.