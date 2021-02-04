Цена Brent превысила 59 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года

Стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:58 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую смесь росла на 0,31% до 58,87 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 59,01 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,77% до 56,12 доллара, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты связывают укрепление нефти с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на один миллион баррелей в день в феврале и марте.

При этом, отмечают аналитики, ситуация далеко не идеальная: у ОПЕК+ все еще нет равновесия, не все участники соглашения выполняют взятые на себя обязательства.