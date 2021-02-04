В декабре желающих эмигрировать было больше, чем сегодня: Заре Синанян

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян эммиграцию из Армении считает возможной, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, но ожидает и иммиграции.

“На данный момент желающих эмигрировать больше, чем будет завтра, когда они выйдут из шока. Точно так же можно сказать, что в декабре желающих эмигрировать было больше, чем сегодня”, - как сообщает «Арменпресс», заявил Заре Синанян журналистам после заседания правительства.

Касаясь заявления премьер-министра Никола Пашиняна, что с возобновлением рейсов из России, в первый день в Армению прилетело больше людей, чем улетело, Синанян сказал, что он не знает их количества. “Однако я не удивлен. В любом случае, я думаю, что в миграционной службе есть эти цифры, и премьер-министр на их основании сделал такой вывод”, - сказал он.