На Филиппинах произошли два землетрясения магнитудами 5,4 и 5,5

Землетрясения магнитудами 5,4 и 5,5 произошли в четверг у побережья филиппинских островов Лусон и Батанес соответственно. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр первого землетрясения находился в 125 км к северо-востоку от острова Лусон в провинции Самбалес. Очаг залегал на глубине 40 км. Специалисты информировали о возникновении повторных подземных толчков.

Спустя почти полчаса в другой части Филиппин произошло второе землетрясение магнитудой 5,5. Его эпицентр находился в 93 км к северо-востоку от острова Батанес в одноименной провинции. Очаг залегал на глубине 14 км. Через некоторое время в том же районе возник повторный толчок меньшей силы.

Угрозы цунами нет, о разрушениях информация не поступала.