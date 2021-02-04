Власти Никарагуа после выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" ведут переговоры с российской стороной, чтобы обеспечить поставку препарата в ближайшее время. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила вице-президент страны Росарио Мурильо.

"Мы продвигаемся в переговорах с Российской Федерацией, с соответствующими учреждениями, чтобы гарантировать поставки (вакцины) в ближайшее время", - заявила Мурильо в эфире местного телеканала Canal 4.

Она отметила, что российская вакцина показала эффективность и "будет мощным инструментом, способствующим здоровью и жизни никарагуанских семей".

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Никарагуа стала 18-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Ранее применение вакцины "Спутник V" было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.