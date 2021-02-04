Причины шума вокруг предметов “История Армении” и “Армянская литература” устранены

На заседании правительства при обсуждении проекта новых государственных критериев общего образования, премьер-министр Никол Пашинян попросил коснуться вопросов предметов “История армянской церкви”, “История Армении” и “Армянская литература”.

Как сообщает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян заверил, что на данный момент нет шума вокруг этих вопросов. “Относительно предметов “История армянской церкви”, “История Армении” и “Армянская литература” мы провели встречу с нашими коллегами из НАН, обсудили и поняли причины шума. Эти причины устранены, шума не будет. Мы прошли практический этап, и в этот период конфликтов не возникло”, - сказал министр.