Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Казахстан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра.

Премьер-министр в Алматы примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета и в Международном форуме “Almaty Digital Forum 2021”.

Запланированы и двусторонние встречи.