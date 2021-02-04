Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы
14:01, 4 Февраль, 2021
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Казахстан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра.
Премьер-министр в Алматы примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета и в Международном форуме “Almaty Digital Forum 2021”.
Запланированы и двусторонние встречи.
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