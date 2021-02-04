Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы

Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Казахстан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра.

Премьер-министр в Алматы примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета и в Международном форуме “Almaty Digital Forum 2021”.

Запланированы и двусторонние встречи.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации