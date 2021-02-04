Xiaomi готова выпустить смартфон дороже iPhone 12 Pro

Xiaomi может выпустить высококлассный мобильный телефон по цене 1500 долларов (113 000 рублей по текущему курсу). Как передает Арменпресс, об этом генеральный директор компании Лей Цзюняон заявил на официальной странице в китайской соцсети Weibo.

Возможно, компания представит свой первый смартфон с гибким экраном — примерно таких денег и стоят подобные смартфоны от других производителей. Для сравнения, гибкая Motorola Razr 5G на российском рынке обойдется в 119 000 рублей, а Samsung Galaxy Z Fold2 обойдется в 170 000 рублей. Популярный iPhone 12 Pro с традиционным дисплеем обойдется в России в 99 990 рублей.

Менеджмент Xiaomi интересует мнение поклонников марки на этот счет. Подписчики могут предлагать свои идеи, как должен выглядеть подобный смартфон, презентация которого может состояться в ближайшее время.