Конгрессмен потребовал от посла США в Азербайджане объяснений за антиармянское заявление

Член комиссии по внешним отношениям Палаты представителей Конгресса США Брэд Шерман направил письмо послу Соединенных Штатов в Азербайджане Ли Лиценбергеру, требуя ответа в связи с сообщением, опубликованным на днях азербайджанскими компетентными органами, согласно которому представитель США в этой стране поздравил Азербайджан с “восстановлением территориальной целостности”.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на официальный сайт Комиссии “Ай Дата”, Шерман в письме отметил: “27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана и Турции предприняли нападение против Армении и Арцаха, в результате чего были убиты около 5 000 армян, а более 100 000 этнических армян были вынуждены покинуть Карабах.

Согласно сообщению, опубликованному 27 января Министерством экономики Азербайджана, на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джабаровым Вы поздравили Азербайджан с “восстановлением территориальной целостности” и выразили готовность США принять участие в работах по реконструкции территорий, возвращенных под контроль Баку в результате войны”.

Конгрессмен напомнил американскому дипломату, что США являются активным членом Минской группы ОБСЕ и должны быть заинтересованы в таком урегулировании карабахского конфликта, который обеспечит безопасность Арцаха и исключит возобновление войны.

Шерман высоко оценил заявление, сделанное ранее госсекретарем США Энтони Блинкеном, в котором он подчеркнул, что в связи с последними военными действиями в Нагорном Карабахе новое руководство США пересмотрит помощь Азербайджану в сфере безопасности и в случае необходимости приостановит ее. В то же время госсекретарь США отметил, что при необходимых обстоятельствах они готовы работать с Конгрессом и Министерством обороны для определения необходимого размера содействия, который удовлетворит нужды безопасности Армении и региона.

“Ваши заявления, опубликованные министром экономики Азербайджана, являются крайне тревожными и не соответствуют заявлениям госсекретаря Блинкена, сделанным до сих пор.

Является ли это восхваление Баку в связи с успехом последней войны, начавшейся в результате азербайджанской агрессии, политикой США?

Задача ли политики США - поощрением инвестиций в Азербайджане маргинализировать Арцах?”

Ранее свою обеспокоенность в связи с заявлением посла США в Азербайджане выразила и Комиссия “Ай Дата” США.