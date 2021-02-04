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Нужно принимать решения, учитывающие интересы Армении, в том числе и по Амулсару: премьер-министр

Нужно принимать решения, учитывающие интересы Армении, в том числе и по Амулсару: премьер-министр

Горнодобывающая промышленность играет очень важную роль в развитии экономики Армении, в том числе и в контексте безопасности. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом на заседании правительства, касаясь Программы экономического реагирования и предварительного плана действий, утвержденного на заседании правительства.

“Мы должны принимать решения, определенные инвестиционные программы делать более полезными и приемлемыми для армянского общества. Принимать решения мы должны с учетом сбалансированных интересов Армении, в том числе и в отношении известной инвестиционной программы Амулсара, мы должны попытаться найти решения”, - сказал премьер.


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