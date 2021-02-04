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В Мьянме заблокировали Facebook после госпереворота

В Мьянме заблокировали Facebook после госпереворота

Военное правительство Мьянмы приказало интернет-провайдерам временно заблокировать доступ к Facebook на фоне растущих протестов через несколько дней после произошедшего в стране госпереворота. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bloomberg.

По словам пресс-секретаря компании, Facebook известно, что "в настоящее время доступ в соцсеть закрыт для некоторых людей".

"Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации", - говорится в заявлении представителя Facebook.

Кроме того, по данным службы интернет-мониторинга NetBlocks, в Мьянме также заблокированы Instagram и сервисы обмена сообщениями WhatsApp и Facebook Messenger.

"Доступ к продуктам Facebook теперь заблокирован множественными интернет-провайдерами в Мьянме, поскольку операторы соблюдают очевидный приказ о блокировке", - говорится в сообщении NetBlocks в твиттере.

По данным некоторых СМИ, приказ военного правительства предписывает провайдерам ограничить доступ в Facebook до полуночи 7 февраля.


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