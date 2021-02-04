СМИ: гольф-клуб Трампа в Мар-а-Лаго вскоре лишится вертолетной площадки

Вертолетная взлетно-посадочная площадка, сооруженная в гольф-клубе поместья Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) в его бытность президентом США, вскоре будет ликвидирована. Разрешение на проведение соответствующих работ получено на этой неделе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду вечером газета The Hill. Пока не известно, как долго они продлятся, но уже определена их стоимость - $15 тыс.

Издание отметило, что ликвидация вертолетной площадки не является каким-либо проявлением преследования Трампа за его "противоречивые действия" на посту главы государства в последние дни его президентства, а вызвано пожеланиями членов клуба. По словам представителя местной администрации Керка Блоуина, площадка изначально рассматривалась как временное сооружение на период пребывания Трампа в Белом доме.

Местные власти изначально выступали против сооружения вертолетных площадок для кого бы то ни было из владельцев расположенной в окрестностях дорогой недвижимости, но для Трампа как президента было сделано исключение с учетом того, что его автомобильные визиты в свое имение создавали бы заторы на дорогах. Разрешение на сооружение площадки - в феврале 2017 года - было предоставлено лишь на том условии, что она будет использоваться исключительно в служебных целях.

20 января завершился срок президентских полномочий Трампа, которого на посту главы американской администрации заменил Джо Байден, победивший на выборах 3 ноября 2020 года.