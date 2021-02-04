Возобновление регулярных рейсов с РФ будет способствовать развитию туризма: премьер-министр

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся программы “Путешествую без COVID-19” и ее реализации, отметив, что зарегистрировано большое количество прибывающих в Армению людей. “Это экономический фактор, потому что в прошлом году у многих наших соотечественников, которые хотели приехать в Армению, не было такой возможности, и теперь, когда сообщение с Россией открыто, ожидается, что наши соотечественники вернутся в Армению”, - как сообщает «Арменпресс», заявил премьер.

Вице-премьер Мгер Григорян отметил, что программа, согласованная с российскими и белорусскими партнерами, рассматривалась как пилотная программа на один месяц, но вчерашним решением она была продлена. “С 15 февраля у нас будет четыре регулярных рейса в неделю. За эти три дня из Армении выехали 3 900 человек, приехали 3 400”, - сказал он, добавив, что количество выехавших с армянскими паспортами составляет 1 423 человека, а количество прибывших в Армению с армянскими паспортами - 1 263 человека.

Касаясь граждан, вылетевших в Россию и возвращенных из-за возникших там проблем, Григорян сказал, что проблемы не имеет ничего общего с приложением к программе. “По предварительным данным, эти люди выехали в Россию с бумажным QR-кодом. Что у российских пограничников вызвало подозрения. Мы максимально поможем решить эти проблемы”, - сказал вице-премьер.

Никол Пашинян поручил выяснить все, и предоставить гражданам полную информацию. По словам премьер-министра, возобновление регулярных рейсов придаст новый импульс развитию туризма.