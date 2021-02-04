Джалал Арутюнян назначен начальником службы военного контроля МО Армении

Бывший командующий Армией обороны Республики Арцах, генерал-лейтенант Джалал Арутюнян назначен начальником службы военного контроля Министерства обороны Республики Армения.

Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью МО Геворг Алтунян.

“Джалал Арутюнян назначен начальником службы военного контроля Министерства обороны Армении. Ранее эту должность занимал Мовсес Акопян” - отметил Алтунян.

Должность начальника службы военного контроля Министерства обороны Республики Армения занимал Мовсес Акопян, который 18 ноября 2020 года подал заявление об отставке.

Джалал Арутюнян был освобожден с должности командующего АО Арцаха 27 октября 2020 года в связи с полученным ранением.