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Армения оценивается как страна с низким долговым грузом: Атом Джанджугазян о размещении евробондов

Армения оценивается как страна с низким долговым грузом: Атом Джанджугазян о размещении евробондов

Правительство Армении в 2021 году разместило еврооблигации на 750 миллионов долларов не в результате текущей оценки, а в качестве оценки проводимой до сих пор комплексной политики. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сказал министр финансов Атом Джанджугазян.

“Пока в Армении есть дефицит государственного бюджета, увеличение абсолютного размера государственного долга неизбежно. Но это часть истории, помимо абсолютной величины учитываются еще и относительные показатели. Валовой показатель, используемый для оценки долговой нагрузки, представляет собой отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту. В этом случае выявляется, сколько государственного долга приходится на экономику”, - сказал министр.

По словам Джанджугазяна, пока Армения, по крайней мере до 2019 года, оценивалась как страна с низкой долговой нагрузкой.


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