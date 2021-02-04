Премьер-министр размещение евробондов на $ 750 млн считает позитивным началом экономического года

Правительство Армении успешно разместило евробонды на сумму 750 миллионов долларов, что премьер-министр Армении Никол Пашинян считает сильным позитивным сигналом для начала экономического года.

“Можно с большой долей вероятности констатировать, что размещение прошло в самых благоприятных условиях в истории нашей республики, с самым низким процентом. И это очень сильный сигнал для нашей экономики. Во-первых, это гарантирует макроэкономическую стабильность. Во-вторых, можно сказать, что это первый серьезный сигнал для преодоления послевоенного экономического шока, который показывает, что международные инвесторы уверены в экономическом будущем Армении и политике, проводимой правительством”, - как сообщает «Арменпресс», заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр, поскольку есть определенные обсуждения, он считает необходимым подчеркнуть, что этот выпуск вовсе не является экстраординарным или чрезвычайным явлением, поскольку предусмотрен инструментарий финансирования дефицита государственного бюджета на 2021 год.

“Мы можем констатировать, что экономический год начался с очень сильного позитивного импульса. И надеемся, что этот положительный импульс вызовет и цепную реакцию. Констатирую, что процент эмиссии составляет 3,8%. Хочу напомнить, что размещение 2019 года также оценивалось очень удачно и имело беспрецедентно низкий уровень - 4,2%. Важно отметить, что спрос был намного выше - около 3 млрд, но на данный момент мы решили разместить 750 млн долларов”, - добавил он.