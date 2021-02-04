Объем ВВП на пространстве АТЭС по итогам 2020 года может сократиться на 2%

Общий объем ВВП экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам прошлого года может сократиться на 2%, что эквивалентно убыткам в размере $1,5 трлн. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в четверг скорректированном докладе центра поддержки политики АТЭС.

"Правительства стран и территорий взяли курс на преодоление экономических последствий пандемии COVID-19, для этого принимаются определенные стимулирующие меры, в том числе поддержка предприятий, физических лиц и прочее", - прокомментировал руководитель центра Дэннис Хью.

В связи с этим, по его словам, "был скорректирован прогноз по экономическому развитию, сделанный в ноябре прошлого года". Так, "сокращение экономик АТЭС ожидается на уровне 2%, а не 2,5%, убытки составят $1,5 трлн, ранее говорилось о $1,8 трлн", уточнил он. Кроме того, согласно оценкам центра, экономический рост по итогам нынешнего года может достичь 5,7%, будущего - 4,1%.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Кроме того, в состав входят КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".