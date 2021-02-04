Из-за запрета азербайджанской стороны спасатели Арцаха и сегодня не смогут вести поиски

Спасательные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха 4 февраля также не смогут вести поисковые работы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

“Причина заключается в том, что в перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктах проводятся различные работы. В результате поисковых работ с 13 ноября 2020 года по 31 января 2021 года обнаружены останки 1 345 погибших. По предварительным данным из них 15 - гражданские лица”, - сообщают в ГСЧС.

3 февраля начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах Унан Тадевосян сообщил, что азербайджанская сторона отменила запланированные поисковые работы.