Омбудсмен Армении предлагает продажу книг, импортируемое для их печатания сырье освободить от НДС

Офис Омбудсмена Армении подвел итоги и направил в Национальное собрание и в правительство пакет законодательных проектов, которым предлагается освободить продажу всех видов книг, а также импортируемое для их печатания сырье от налога на добавленную стоимость. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“Проекты не предлагают освобождение от налога на добавленную стоимость в отношении продажи материалов, разжигающих национальную, расовую, религиозную ненависть, пропагандирующих насилие или войну, а также порнографических материалов.

Льготы по освобождению от НДС в нынешних условиях предусмотрены для школьных учебников и тетрадей для нот, альбомов для рисования, детской и школьной литературы, но не для литературно-художественной, общественно-политической или иной печати или электронных книг.

Предлагаемое изменение станет важным стимулом для расширения объемов книгопечатания и снижения цен на печатные и электронные книги. Основанием для такого предложения послужило и изучение международного опыта защиты прав в сфере предпринимательства.

В Национальное собрание и в правительство направлены проекты, обоснования их принятия и обобщающие бумаги, подлежащие обработке в установленном порядке”, - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.