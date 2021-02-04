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Омбудсмен Армении предлагает продажу книг, импортируемое для их печатания сырье освободить от НДС

Омбудсмен Армении предлагает продажу книг, импортируемое для их печатания сырье освободить от НДС

Офис Омбудсмена Армении подвел итоги и направил в Национальное собрание и в правительство пакет законодательных проектов, которым предлагается освободить продажу всех видов книг, а также импортируемое для их печатания сырье от налога на добавленную стоимость. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“Проекты не предлагают освобождение от налога на добавленную стоимость в отношении продажи материалов, разжигающих национальную, расовую, религиозную ненависть, пропагандирующих насилие или войну, а также порнографических материалов.

Льготы по освобождению от НДС в нынешних условиях предусмотрены для школьных учебников и тетрадей для нот, альбомов для рисования, детской и школьной литературы, но не для литературно-художественной, общественно-политической или иной печати или электронных книг.

Предлагаемое изменение станет важным стимулом для расширения объемов книгопечатания и снижения цен на печатные и электронные книги. Основанием для такого предложения послужило и изучение международного опыта защиты прав в сфере предпринимательства.

В Национальное собрание и в правительство направлены проекты, обоснования их принятия и обобщающие бумаги, подлежащие обработке в установленном порядке”, - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.


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