В России провели свыше 103 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 103 млн тестов на выявление нового коронавируса

Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 103,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 382 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается около 626,2 тыс. человек.