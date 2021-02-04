Решением премьер-министра Никола Пашиняна Сусанна Сафарян освобождена с должности председателя Комитета по туризму. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Сусанна Сафарян освобождена с должности председателя Комитета по туризму”, - говорится в решении.

Сусанна Сафарян была назначена на эту должность в марте 2019 года.