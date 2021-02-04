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В разных общинах Арцаха будут проведены работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

В разных общинах Арцаха будут проведены работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов

Работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на территории Республики Арцах, сегодня предусмотрены в городах Мартуни и Чартар, в селах Цоватех и Колхозашен Мартунинского района также в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

“При звуках взрывов просим не проявлять беспокойства. Это работают саперы”, - предупредили в ГСЧС.


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