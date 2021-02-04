В разных общинах Арцаха будут проведены работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов
10:24, 4 Февраль, 2021
Работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на территории Республики Арцах, сегодня предусмотрены в городах Мартуни и Чартар, в селах Цоватех и Колхозашен Мартунинского района также в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.
“При звуках взрывов просим не проявлять беспокойства. Это работают саперы”, - предупредили в ГСЧС.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен