В Японию на постоянное базирование прибыл эсминец ВМС США Rafael Peralta

Эсминец Rafael Peralta (USS Rafael Peralta, DDG-115) типа Arleigh Burke в четверг прибыл на постоянное базирование в порт американской военно-морской базы Йокосука в Японии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом объявило командование седьмого флота ВМС США.

"Присутствие эсминца Rafael Peralta укрепляет национальную безопасность США, их союзников и партнеров, улучшает возможности по защите стратегических интересов", - говорится в сообщении американского военного командования.

В заявлении командования седьмого флота ВМС США подчеркивается, что Rafael Peralta - один из новейших и самых продвинутых кораблей ВМС США. "Такие корабли демонстрируют нашу приверженность обеспечению региональной безопасности и поддержки наших союзников и партнеров в деле реализации верховенства закона в Индийско-Тихоокеанском регионе", - также отмечается в сообщении.

В зону ответственности седьмого флота ВМС США, базирующегося в Йокосуке, входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Там же базируется атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan (USS Ronald Reagan, CVN-76).