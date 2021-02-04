5 февраля в Капане, по некоторым адресам, временно будет приостановлена подача газа

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью подключения к действующей сети новых абонентов 5 февраля с 14: 00 до 17: 00 будет прекращено газоснабжение потребителей 1-го и 2-го переулков Арзуманяна города Капан Сюникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.