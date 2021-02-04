На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом, открыт для других видов транспортных средств. Закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

На автодорогах Гегаркуникской области и на перевале Варденяц - местами гололедица.

Участок Ахтала-Негоц межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6) в связи со строительными работами 4 февраля с 14:00 до 18:00 будет закрыт для движения транспорта. Альтернативной дороги не установлено.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось около 500 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.