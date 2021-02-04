Президент Арцаха принял благотворителя Алека Багдасаряна

3 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял благотворителя Алека Багдасаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства поблагодарил благотворителя за проводимые в Арцахе благотворительные программы, подчеркнув, что только совместными усилиями всего армянского народа возможно будет преодолеть тяготы послевоенного периода и спланировать программы развития.

Алекс Багдасарян поблагодарил президента республики за теплый прием и сказал, что в рамках программ Армянского образовательного учреждения будут проводиться дополнительные вспомогательные работы по развитию сферы образования в Арцахе.

Во встрече принял участие и руководитель аппарата президента Республики Арцах Артак Бегларян.