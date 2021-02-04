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Араик Арутюнян с фракциями парламента Арцаха обсудил послевоенную ситуацию

Араик Арутюнян с фракциями парламента Арцаха обсудил послевоенную ситуацию

09:45, 4 Փետրվար, 2021

3 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов фракций “Свободная Родина - ОГА”, “Справедливость” и “Демократия” Национального собрания Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в Арцахе, сложившейся после войны, с внешней и внутренней политикой.

Президент Арутюнян подчеркнул, что в этот сложный для страны период, когда приоритетами внутренней и внешней политики являются обеспечение безопасности народа Арцаха, преодоление гуманитарного кризиса и создание стабильной, благоприятной среды для жизни, как никогда необходимо единство всех политических сил и выражение политической воли к сотрудничеству. По словам президента, необходимо совместными усилиями противостоять существующим вызовам, используя потенциал всех сил. Он подчеркнул готовность исполнительной власти республики и самого себя к эффективному сотрудничеству.


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