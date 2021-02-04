12-месячная инфляция в Армении составила 4,5%

12-месячная инфляция на потребительском рынке Армении, с января 2020 года до января 2021 года) составила 4,5%, в декабре 2020 года - 2,2%. Об этом «Арменпресс» сообщили в Статистическом комитете Республики Армения, который представляет показатели инфляции по индивидуальному потреблению (согласно целевому классификатору (ASEND) на уровне двух цифр.

При этом годовой рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 6,4%, месячная инфляция - 4,5%, а на алкогольные напитки и табачные изделия - 10,8% и 0,7% соответственно.

Потребительские цены на одежду и обувь в январе этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли на 2,6%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 0,7%.

12-месячная инфляция жилищных услуг, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива составила 0,6%, месячная инфляция - 0,3%, в группе “предметы домашнего пользования, бытовая техника и ежедневная деятельность по уходу за квартирами” - 5,8% и 1,9% соответственно.

В сфере здравоохранения за год цены выросли на 5,6%, а в месячном разрезе - на 1,7%, в сфере транспорта эти показатели составили 5,7% и 1,0%, в сфере связи в 12-месячном разрезе был зафиксирован рост цен на 0,5%, а в месячном разрезе - 0,4%.

В январе этого года по сравнению с тем же месяцем 2020 года цены на услуги отдыха и культуры снизились на 0,8%, а по сравнению с декабрем - выросли на 1,5%, в сфере образования, соответственно, зафиксирован рост цен на 2,0% и неизменное состояние, в сфере услуг ресторанов и гостиниц - на 1,6% и 0,3% рост. Цены на другие товары и услуги за год выросли на 3,5%, а за месяц - на 1,0%.