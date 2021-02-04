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“Ливерпуль” на своем поле уступил “Брайтону”

“Ливерпуль” на своем поле уступил “Брайтону”

В матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу “Ливерпуль” на своем поле принимал “Брайтон”.

Как передает «Арменпресс», оба клуба в первые 45 минут не смогли открыть счет. На 56-й минуте второго тайма единственный гол Стивена Альсате стал победным для “Брайтона” и действующий чемпион Премьер-лиги потерпел второе поражение подряд.

После этого тура “Ливерпуль” с 40 очками находится на 4-м месте турнирной таблицы.


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