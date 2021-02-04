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Кубковый матч “Наполи” - “Аталанта” завершился ничьей

Кубковый матч “Наполи” - “Аталанта” завершился ничьей

В первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка Италии по футболу сыграли “Наполи” и “Аталанта”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме команды не использовали свои возможности, так же прошел и второй тайм, и матч завершился вничью со счетом - 0:0.

Ответная встреча команд состоится 10-го февраля.

Накануне в первом полуфинальном матче чемпионата Италии по футболу встречались “Интер” и  “Ювентус”. Счет матча, проходившем в Милане, открыл Лаутаро Мартинес, однако “Ювентусу”  удалось победить благодаря дублю Криштиану Роналду. Матч “Интер” -“Ювентус” завершился со счетом - 1:2.


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