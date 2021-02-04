Цены на цветные металлы - 03-02-21

ЛОНДОН, 4 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.01% и составила 1962.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.97% и составила 7747.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.66% и составила 2022.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.27% и составила 17807.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.16% и составила 23250.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.43% и составила 2562.50 долларов США, цена на молибден выросла на 3.34% и составила 25243.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 4.24% и составила 43000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.